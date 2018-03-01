Ещё
Для улучшения работы автомобильного погранперехода Полтавка — Дуннин (Китай) построят новый мост
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Для улучшения работы автомобильного погранперехода Полтавка — Дуннин (Китай) построят новый мост 

РЖД-Партнер 1 марта 2018
Фото: РЖД-Партнер
Правительство РФ одобрило проект российско-китайского межправительственного соглашения о строительстве мостового перехода через реку Гранитная (Хубутухэ), которая разделяет пункты пропуска Полтавка и Дуннин. Длина сооружения составит около 145 м, ширина — около 12 м. Автомобильный мост обеспечит двухполосное движение.
Нынешний мостовой переход безостановочно эксплуатируется с 1993 года, периодически подвергаясь большим нагрузкам водного потока реки Гранитной во время тайфунов. В связи с этим необходимо провести его реконструкцию путем замены насыпного полотна на пролетные строения. Без остановки движения грузового и пассажирского транспорта осуществить данные работы невозможно. Ранее власти соседних регионов — провинции Хэйлунцзян и Приморского края — приняли решение о необходимости строительства второй нитки мостового перехода через Гранитную. Теперь проект одобрен на межправительственном уровне.
Таким образом, создание трансграничного моста будет способствовать не только обеспечению безопасности движения, но и увеличению пропускной способности российско-китайского погранперехода.
РЖД-Партнер: последние новости
Заработал специальный информационный ресурс для владельцев автобусов к ЧМ-2018 В Минпромторге России не исключают, что субсидирование закупок новых вагонов продолжится и в 2019 году ОТЛК и Калининградская железная дорога заключили меморандумы о стратегическом сотрудничестве с портами Калининградской области в рамках реализации проекта мультимодальных перевозок в сообщении Китай – Европа
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии142
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля704
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»42
Стало известно о состоянии дочери Кончаловского28
Россия бьется со смертельно опасным противником378
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение