Правительство РФ одобрило проект российско-китайского межправительственного соглашения о строительстве мостового перехода через реку Гранитная (Хубутухэ), которая разделяет пункты пропуска Полтавка и Дуннин. Длина сооружения составит около 145 м, ширина — около 12 м. Автомобильный мост обеспечит двухполосное движение.
Нынешний мостовой переход безостановочно эксплуатируется с 1993 года, периодически подвергаясь большим нагрузкам водного потока реки Гранитной во время тайфунов. В связи с этим необходимо провести его реконструкцию путем замены насыпного полотна на пролетные строения. Без остановки движения грузового и пассажирского транспорта осуществить данные работы невозможно. Ранее власти соседних регионов — провинции Хэйлунцзян и Приморского края — приняли решение о необходимости строительства второй нитки мостового перехода через Гранитную. Теперь проект одобрен на межправительственном уровне.
Таким образом, создание трансграничного моста будет способствовать не только обеспечению безопасности движения, но и увеличению пропускной способности российско-китайского погранперехода.