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Россельхознадзор не нашёл африканскую чуму у орловских кабанов
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Россельхознадзор не нашёл африканскую чуму у орловских кабанов 

РИА 57 2 марта 2018
Фото: РИА 57
В Орловской области специалисты отдела вирусологии, молекулярной диагностики и патоморфологии Референтного центра Россельхознадзора провели исследование на выявление вируса африканской чумы свиней.
В период с 15 по 21 февраля было проведено 50 исследований. Исследованию подлежали 20 кабанов. По информации пресс-службы ведомства, положительных результатов выявлено не было.
Напомним, африканская чума свиней высококонтагиозное, остро протекающее вирусное заболевание. АЧС не представляет опасности для здоровья человека, но контагиозная инфекция распространяется практически молниеносно и становится причиной гибели всего поголовья. Это наносит большой ущерб фермерским хозяйствам. Летальность при заражении вирусом африканской чумы среди поросят и взрослых особей составляет 100%.
Сообщение Россельхознадзор не нашёл африканскую чуму у орловских кабанов появились сначала на РИА 57.
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