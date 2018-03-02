Россельхознадзор не нашёл африканскую чуму у орловских кабанов

Орловской области специалисты отдела вирусологии, молекулярной диагностики и патоморфологии Референтного центра Россельхознадзора провели исследование на выявление вируса африканской чумы свиней.

В период с 15 по 21 февраля было проведено 50 исследований. Исследованию подлежали 20 кабанов. По информации пресс-службы ведомства, положительных результатов выявлено не было.

Напомним, африканская чума свиней высококонтагиозное, остро протекающее вирусное заболевание. АЧС не представляет опасности для здоровья человека, но контагиозная инфекция распространяется практически молниеносно и становится причиной гибели всего поголовья. Это наносит большой ущерб фермерским хозяйствам. Летальность при заражении вирусом африканской чумы среди поросят и взрослых особей составляет 100%.