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Эксперт рассказал, как беспилотники изменят рынок такси и каршеринга
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Эксперт рассказал, как беспилотники изменят рынок такси и каршеринга 

РИА Новости 1 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Беспилотники в будущем изменят не только привычное движение на автодорогах и облик городского транспорта, но и сферу услуг: две альтернативные модели — такси и каршеринг — объединятся в одну, считает начальник управления отраслей экономики Аналитического центра при правительстве РФ Григорий Микрюков.
В России сервис каршеринга стал развиваться в 2012 году (появилась первая компания — Anytime). Важным событием для рынка каршеринга стало постановление правительства Москвы от августа 2015 года, которое снизило плату за парковку для каршеринговых компаний до 60 тысяч рублей за три года, в то время как обычным автомобилистам за годовой абонемент нужно платить 250 тысяч рублей.
"Мировой опыт показывает, что спрос на услуги каршеринга появляется там и тогда, где и когда людям становится сложно, неудобно и дорого использовать личный транспорт. В случае использования личного автомобиля необходимо нести затраты на ремонт, техническое обслуживание и страховку, в то время как в случае каршеринга необходимо платить только по тарифу", — отмечает Микрюков.
По его словам, каршеринг конкурирует как с такси, так с общественным транспортом, занимая «средний» ценовой сегмент. Благодаря тому, что роль водителя выполняет сам пассажир, тарифы каршеринга ниже, чем у такси. С другой стороны, в отличие от общественного транспорта степень индивидуальности поездки значительно выше.
"В России в ближайшие годы количество каршеринга будет активно расти, особенно в крупных городах. Однако с развитием технологий беспилотного вождения две альтернативные модели — такси и каршеринг — объединятся в одну", — считает Микрюков.
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