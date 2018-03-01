Муж Серены Уильямс удивил жену креативным признанием, что она лучшая мать

Известная теннисистка Серена Уильямс восхитилась сюрпризом от любимого мужа — одного из основателей и владельцев социального новостного сайта Reddit Алексиса Оганяна . Бизнесмен не пожалел денег на огромные плакаты, которые теперь украшают четыре билборда по шоссе I-10 в Калифорнии. На них размещены фото дочери Серены и Алексиса Олимпии, а также слова крупными буквами по-английски, которые можно перевести, как «Самая лучшая мама». На четвертом билборде надпись гласит: «Serena Williams G. M. O. A. T. — Alexis Jr + Sr». В данном случае аббревиатура G. M. O. A. T. означает «Величайшая мама всех времен».

Мне так понравился сюрприз. Чувствую себя такой особенной. Люблю вас обоих,

написала Серена, заметив, что теперь она всегда может наблюдать эти плакаты по пути домой.

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) Фев 28, 2018 в 6:15 PST Сам Алексис также опубликовал фото билбордов в своем Instagram.

Они только что появились на шоссе I-10, ведущем в Палм-Спрингс. Так Олимпия и я захотели поздравить Серену с возвращением в большой теннис. Я сам разработал их дизайн, с небольшой помощью Олммпии,

написал предприниматель.

Публикация от Alexis Ohanian Sr. 🗽 (@alexisohanian) Фев 27, 2018 в 7:23 PST Действительно, уже в марте Серена примет участие в теннисном турнире в Палм-Спрингс в рамках соревнований BNP Paribas Open 2018. Напомним, о беременности Серены Уильямс стало известно в апреле. Спортсменка сама сообщила эту новость в социальных сетях. А 1 сентября Серена впервые стала мамой. Девочку назвали Алексис Олимпия Оганян. Через некоторое время, 16 ноября, Серена официально стала женой американского предпринимателя, одного из основателей и владельцев социального новостного сайта Reddit Алексиса Оганяна. Торжество состоялось всего через 2,5 месяца после появления на свет их совместной дочери. Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) Дек 30, 2017 at 3:38 PST Фото: Instagram / @serenawilliams Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!