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Немецким городам дали право запрещать въезд дизельных автомобилей
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Немецким городам дали право запрещать въезд дизельных автомобилей 

Motor.ru 28 февраля 2018
Фото: Motor.ru
Федеральный административный суд Германии разрешил немецким городам — Штутгарту и Дюссельдорфу — вводить запрет на движение автомобилей с дизельными двигателями. В решении говорится, что подобный шаг связан с необходимостью помешать увеличению уровня вредных выбросов в атмосферу. Об этом сообщает Reuters.
Штутгарт и Дюссельдорф заявили о готовности введения запрета на дизельные автомобили после того, как экологическая организация «Экологическая инициатива по охране окружающей среды Германии» (DUH) подала на городские власти в суд за то, что они не предпринимают действий для борьбы с загрязнением воздуха. После этого был поставлен вопрос о соответствии подобного запрета закону.
Теперь городам разрешили вводить такой запрет: например, Штутгарт сможет ограничить движение машин с моторами на «тяжелом топливе», соответствующим стандартам «Евро-4», уже сейчас, а для моторов «Евро-5» придется подождать до сентября 2019-го. К этим двум городам также планирует присоединиться Гамбург, власти которого намерены запретить проезд дизельных машин по двум самым оживленным улицам в апреле.
Плюс-минус миллиард: самые громкие и самые дорогие скандалы, случившиеся в автопроме за последние 100 лет  Против запретов на движение автомобилей с разными типами двигателей выступили министр окружающей среды ФРГ Барбара Хендрикс и канцлер страны Ангела Меркель. На данный момент в Германии насчитывается около 15 миллионов дизельных машин, из которых только 2,7 миллиона соответствуют нормам «Евро-6». Таким образом 12,3 миллионам автомобилей в течение ближайших пары лет могут не разрешить въезжать в крупные города страны.
Ассоциация автомобильной промышленности Германии (VDA) заявила, что автопроизводители готовы обновить программное обеспечение более пяти миллионов дизельных автомобилей, чтобы сократить уровень выбросов CO2. Проблемы с машинами на «тяжелом топливе» начались после так называемого «дизельгейта», когда концерн VW обвинили в махинациях с уровнем выбросов вредных веществ.
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