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Тайны красоты владелицы клиники пластической хирургии и лазерной косметологии
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Тайны красоты владелицы клиники пластической хирургии и лазерной косметологии 

BeautyHack.ru 27 февраля 2018
Фото: BeautyHack.ru
Этери Крихели, руководитель клиник группы «Клазко», рассказала Ксении Вагнер о самых эффективных и популярных процедурах, аппаратной косметологии и своих секретах молодости и красоты.
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