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Фотографов Красноярска приглашают поучаствовать в контроле ремонта дорог
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Фотографов Красноярска приглашают поучаствовать в контроле ремонта дорог 

АиФ Красноярск 27 февраля 2018
Фото: АиФ Красноярск
Мэрия Красноярска приглашают фотографов контролировать ремонт дорог в городе и выкладывать свои фотоистории на интернет-ресурсах.
«Для фотографов будет проведено несколько специальных фототуров и семинаров, их познакомят с дорожниками и кураторами объектов ремонта, будут информировать об этапах работ и особенностях их проведения. Фотографии могут быть любых жанров, главное, чтобы они отражали процесс преображения дороги в ходе ремонта. Кроме того снимки должны делаться регулярно на протяжении всего дорожно-ремонтного сезона. Для хранения фото-снимков будет предоставлен отдельный интернет-ресурс.
Публиковать снимки можно будет как на собственных интернет-ресурсах, страничках в социальных сетях, так и на официальном сайте администрации города. После окончания проекта, самые яркие работы, безусловно, будут отмечены.
В проекте могут принять участие все желающие, но для этого нужно отправить заявку.
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