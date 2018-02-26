Новый тренд в индустрии красоты вызывает споры у общественности

Не так давно в сфере бьюти-индустрии появился новый тренд, который продолжают поддерживать популярные блогеры. Пока этот тренд популярен среди бьюти-блогеров Дубая , однако он активно начинает распространяться по всему миру, вызывая такие разные комментарии.

Создателем новинки является Худа — блогер со своим каналом, рассказывающая своим подписчикам о красоте. Девушка всегда отличалась оригинальными экспериментами, которыми удивляла и порой шокировала публику. В этот раз новинка коснулась не всего образа в целом, а только бровей. В одном из своих видео мисс Каттан решила выделить свои брови таким образом, что они стали похожи на рыбку. Моментально скриншоты и фото девушки разлетелись по Сети с хэштегом #fishtailbrows.

По словам поклонниц блогерши, такая новинка им пришлась по душе. Многие из популярных блогерш Дубая уже опробовали на себе этот тренд, похваставшись своим зрителям. По словам самой Худы, сделать такие брови достаточно просто. Выглядят они тоже без изысков: лишь дорисованный «хвостик» вверх, и небольшая полоска между частями «хвостика». Впрочем, подписчицы также отметили, что такой тренд вряд ли можно включить в обычный дневной макияж. Так что, скорее всего, на улице мы этот тренд не встретим. ​