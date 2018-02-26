Андрей Травников поручил повысить эффективность по оптимизации работы ЖКХ

Кроме этого, перед министерством ЖКХ и энергетики региона глава области поставил задачу разобраться в причинах задолженности коммунальных предприятий муниципальных районов за потребленные топливно-энергетические ресурсы. Оба поручения направлены на решение задачи по повышению эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на оптимизацию работы систем жилищно-коммунального комплекса региона, и должны быть выполнены к началу апреля текущего года.

Врио министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Ким в ходе аппаратного совещания доложил главе региона о ситуации по расчетам за предоставленные топливные ресурсы в Новосибирской области и о необходимости модернизации коммунальной инфраструктуры.

По окончании доклада врио губернатора отметил, что к началу апреля ему должен быть представлен список конкретных мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем ЖКХ региона.

«Я готов добиваться дополнительного финансирования, если увижу результат: выделенные деньги вернутся обратно в бюджет в виде сокращения объемов субсидий коммунальным предприятиям региона», — подчеркнул Андрей Травников

Уже в течение марта специалисты министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области изучат на местах ситуацию во всех районах области и, по поручению врио губернатора, предоставят полный перечень программ первоочередных малозатратных мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы систем теплоснабжения и способных окупиться в период не более одного года. В первую очередь, это мероприятия, направленные на снижение циркуляции теплоносителя в тепловых сетях, на достижение оптимального гидравлического режима, оптимизацию режимов горения топлива в отопительных котлах, снижение потребления электрической энергии при производстве и передаче тепловой энергии. При реализации подобных мероприятий высвободившиеся финансовые средства вновь направляются на дальнейшую оптимизацию.

Задача подключиться к работе поставлена главой региона и перед руководителям муниципальных районов и городских округов. «Необходимо согласовать муниципалитеты, предприятия, которые в первоочередном порядке будут участвовать в программе по повышению эффективности работы коммунального комплекса региона», — обозначил врио губернатора.

Также врио министра ЖКХ и энергетики доложил, что задолженность коммунальных предприятий муниципальных районов Новосибирской области за потребленные топливно-энергетические ресурсы, несмотря на принимаемые меры по оказанию финансовой поддержки за счет средств областного и местного бюджетов, продолжает оставаться высокой.

Глава региона подчеркнул, что нужно разбираться в ситуации — по какой причине муниципальные предприятия не рассчитываются за топливо.

СПРАВКА

Для оплаты задолженности поставщикам топлива в первом полугодии 2018 года муниципальным районам планируется предоставление субсидии по подпрограмме «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах» на сумму 474 млн рублей, из них 450 млн рублей из средств областной субсидии и 24 млн рублей (5%) из средств местных бюджетов. Таким образом, к концу отопительного периода планируется достижение управляемой задолженности за уголь в размере не более 200 млн рублей, что позволит приступить к формированию нормативных запасов топлива на отопительный период 2018/2019 годов.