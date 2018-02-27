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Платных парковок в Красноярске станет больше
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Платных парковок в Красноярске станет больше 

РИА «ФедералПресс» 27 февраля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Напомним, прошлым летом компания-инвестор заявляла о сворачивании проекта из-за его убыточности и отсутствия поддержки со стороны городских властей. К осени в городе началось массовое отключение паркоматов.
Теперь же директор «Инфокома» Дмитрий Вилков сообщает СМИ, что в Красноярске работают 33 паркомата, а уже в начале марта их будет 42. По его словам, по сравнению с прошлым летом более эффективной стала работа комиссии, которая обрабатывает данные о нарушителях и штрафует их. Если прежжде она выписывала не более 20 штрафов в неделю, то теперь порядка 300. Доходы компании с декабря выросли в шесть раз. Таким образом, причин закрывать проект нет, добавил Вилков.
Сейчас стоимость платной парковки в центре Красноярска — 30 рублей в час. За первое нарушение (неоплату парковки) штраф составляет 300 рублей, за повторное — 800.
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