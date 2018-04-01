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УГИБДД предупреждает пензенских водителей об ухудшении дорожной обстановки
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УГИБДД предупреждает пензенских водителей об ухудшении дорожной обстановки 

PNZdrive 4 часа назад
Фото: PNZdrive
Пресс-служба Госавтоинспекции по Пензенской области предупреждает водителей и пешеходов, что начиная с сегодняшнего дня, 1 апреля, на территории региона ожидается ухудшением погодных условий, выпадение осадков в виде дождя и снег, образование наледи на проезжей части, что может спровоцировать множество ДТП.
В связи с УГИБДД рекомендует быть на дорогах более внимательными и осторожными. Эффективным способом обеспечения безопасности движения в этих условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал. В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора.
«В неблагоприятных погодных условиях требуется повышенная осторожность и от пешеходов. Необходимо помнить, что в таких условиях тормозной путь автомобилей значительно возрастает, поэтому автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком», — отметили в пресс-службе регионального УГИБДД.
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