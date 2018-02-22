Юлия Меньшова устроила грандиозный праздник по случаю дня рождения Веры Алентовой

Вчера актрисе и супруге режиссера Владимира Меньшова Вере Алентовой исполнилось 76 лет. Родственники женщины, главным образом дочь Юлия Меньшова , устроили по этому поводу грандиозный праздник в одном из ресторанов Москвы , где собрали родных и друзей именинницы. Памятными кадрами с торжества Меньшова поделилась с подписчиками в соцсети Instagram. На фото Алентова в кругу семьи задувает свечи на праздничном торте. Для появления на публике актриса выбрала жакет, украшенный аппликацией, который дополнила ярким макияжем с акцентом на губы.

Нужно сказать, для своих лет Вера Валентиновна прекрасно выглядит. Несмотря на то, что актрису довольно часто обвиняют в пластике, сама же Алентова считает залогом своей красоты регулярный уход за кожей, здоровый образ жизни, правильное питание и, конечно же, любимую работу.

Вера Алентова отпраздновала день рождения в одном из фешенебельных ресторанов столицы/Фото: Instagram Stories

Добавим, что и Юлии Меньшовой периодически достается от подписчиков, которые утверждают, что и телеведущая прибегала к помощи эстетической медицины. В ответ Юлия говорит, что предпочитает обходиться без вмешательства специалистов.