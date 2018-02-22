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Юлия Меньшова устроила грандиозный праздник по случаю дня рождения Веры Алентовой
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Юлия Меньшова устроила грандиозный праздник по случаю дня рождения Веры Алентовой 

Teleprogramma.pro 22 февраля 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Вчера актрисе и супруге режиссера Владимира Меньшова Вере Алентовой исполнилось 76 лет. Родственники женщины, главным образом дочь Юлия Меньшова, устроили по этому поводу грандиозный праздник в одном из ресторанов Москвы, где собрали родных и друзей именинницы. Памятными кадрами с торжества Меньшова поделилась с подписчиками в соцсети Instagram. На фото Алентова в кругу семьи задувает свечи на праздничном торте. Для появления на публике актриса выбрала жакет, украшенный аппликацией, который дополнила ярким макияжем с акцентом на губы.
Нужно сказать, для своих лет Вера Валентиновна прекрасно выглядит. Несмотря на то, что актрису довольно часто обвиняют в пластике, сама же Алентова считает залогом своей красоты регулярный уход за кожей, здоровый образ жизни, правильное питание и, конечно же, любимую работу.
Вера Алентова отпраздновала день рождения в одном из фешенебельных ресторанов столицы/Фото: Instagram Stories
Добавим, что и Юлии Меньшовой периодически достается от подписчиков, которые утверждают, что и телеведущая прибегала к помощи эстетической медицины. В ответ Юлия говорит, что предпочитает обходиться без вмешательства специалистов.
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