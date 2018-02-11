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Потерять все за 20 минут. История одного путешествия
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Американская пара «потеряла все», отправившись в неудачное путешествие 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: аккаунт Никки Уолш в сети Facebook
Жители Колорадо Таннер Бродвелл и Никки Уолш потеряли все, чем владели, отправившись в путешествие на лодке, которая затонула на следующий день после его начала. Их историю опубликовала газета Tampa Bay Times.
Бродвеллу 26 лет, Уолш 24. Оба рассказывают, что очень устали от жизни, в которой им приходилось "заставлять людей делать то, чего они не хотят" (Бродвелл занимался продажами — ред.).
​Тогда они стали копить деньги. Два года они планировали путешествие и в итоге все-таки решились на серьезный шаг. Они продали всё, что у них было, включая спортивный автомобиль Бродвелла, и купили лодку. Опыта управления ей у них не было, однако отец Бродвелла учил их, плавая с ними вдоль Мексиканского залива.
В мае они переехали во Флориду и обосновались на местной стоянке для яхт, где продолжили подготовку к путешествию. Во вторник шестого февраля они, наконец, покинули бухту, чтобы исполнить свою мечту.
Однако в среду вечером их лодка наткнулась на что-то под водой и пошла ко дну неподалеку от популярной среди туристов рыбацкой деревни. Бродвелл и Уолш успели забрать карты социального обеспечения, немного наличных денег, документы, телефон и двухлетнего мопса Реми.
У пары сейчас нет ни дома, ни работы, ни накоплений. Застрахована лодка не была. "Я продал все, чтобы это сделать. И я потерял все за 20 минут", — говорит Бродвелл.
​На ночь они остановились в дешевом мотеле, а в четверг утром к ним "откуда ни возьмись" стали приезжать люди и предлагать свою помощь.
Сейчас пара полагается во всем на семью и друзей. Они не знают, что им делать дальше, однако Бродвелл утверждает, что не собирается оставлять мечту. "Я не собираюсь сдаваться сейчас. Я достану другую лодку. Мы не можем просто отказаться от нашей мечты", — заявил он.
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