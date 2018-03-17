Обзор московских событий в СМИ за 17 марта

«Коммерсантъ». ГИБДД оставит водителей без рукавов Штраф грозит за появление на обочине без жилета. ссылка

«Коммерсантъ». Генерала вернули домой по суду Московский окружной военный суд освободил из СИЗО бывшего начальника Московского уголовного розыска генерал-майора полиции в отставке Виктора Трутнева. ссылка

«Известия» . Водить по-русски В чем секрет стабильной популярности отечественного автопрома. ссылка

Московский комсомолец ». Специалисты рассказали о новых возможностях «Московской электронной школы» «МЭШ-учитель» для «Умного города». ссылка

«Московский комсомолец». Стало известно, кто выпустил собак-людоедов в Истре Но сам задержанный отрицает вину. ссылка

Московская правда ». Ультраполярное вторжение: 20-градусные морозы возвращаются в Москву Температура воздуха в ближайшие выходные будет на 10 градусов ниже климатической нормы. ссылка

«Московская правда». Дом Александрийского подворья признан выявленным памятником архитектуры Жилой дом в Подкопаевском переулке, в котором ранее проживали священнослужители и прислуга, получил статус выявленного памятника архитектуры. ссылка

«Московская правда». Любовь к русскому языку и Москве — Мирей Матье Каждый год Государственный институт русского языка им. А. Пушкина присуждает премию профессионального признания за вклад в продвижение русского языка людям, которые любят и ценят русский язык не только на словах, но и на деле. ссылка

«Вечерняя Москва». Москвичи оценили возможность оформления документов одним пакетом при переезде или покупке жилья Пользователи портала «Активный гражданин» дали высокую оценку возможности получения документов одним пакетом при переезде или покупке жилья во всех офисах государственных услуг «Мои документы». ссылка

«Вечерняя Москва». Художники и дизайнеры будут читать лекции для московских школьников Теперь лекции и занятия проекта «Арт-субботы» будут проходить на новых площадках современного и академического искусства. ссылка

«Вечерняя Москва». Вожатые Мосгортура с 23 по 25 марта проведут бесплатные мастер-классы для желающих Мосгортур примет участие в Московском культурном форуме. ссылка