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Участвовавший в штурме Берлина 91-летний ветеран рассказал о встрече на Эльбе
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Участвовавший в штурме Берлина 91-летний ветеран рассказал о встрече на Эльбе 

ТК «Звезда» 28 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Ветеран Петр Саган в составе своего расчета громил фашистов, выгоняя их к западным рубежам СССР. Получил орден Красной Звезды и медаль за отвагу.
Глава Совета ветеранов, ветеран Великой Отечественной войны 91-летний Петр Саган попал на фронт в 17 лет за год до окончания войны. Его семья жила в Курской области, на границе Украины и России, поэтому оказалась на передовой военных действий. Петра отправили на три месяца в артиллерийское училище, по окончании которого присвоили звание сержанта и отправили на передовую. Он стал командиром артиллерийского орудия. Был участником штурма Кенигсберга, победоносного наступления Красной Армии.
В составе своего расчета Петр Саган громил фашистов, выгоняя их к западным рубежам СССР. Получил орден Красной Звезды и медаль за отвагу. Саган участвовал в знаменательном событии — встрече на реке Эльбе 25 апреля 1945 года.
«Там были и англичане, и французы, и американцы. Была встреча. Мы братались с ними. Я первый раз увидел негра, никогда не видел. В наших фляжках был спирт, мы друг друга угощали. Танцы были. У нас один там грузин лезгинку так выплясывал, что они удивились все», — рассказал ветеран Петр Саган.
День Победы Петр Саган встретил в Берлине. Его расчет, участвовавший в штурме столицы Третьего Рейха, был выбран для участия в Параде на Красной площади. С собой в Москву, в которой он до этого ни разу не был, молодой командир и его подчиненные привезли пушку, которой громили врага.
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