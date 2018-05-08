Участвовавший в штурме Берлина 91-летний ветеран рассказал о встрече на Эльбе

Ветеран Петр Саган в составе своего расчета громил фашистов, выгоняя их к западным рубежам СССР. Получил орден Красной Звезды и медаль за отвагу.

Глава Совета ветеранов, ветеран Великой Отечественной войны 91-летний Петр Саган попал на фронт в 17 лет за год до окончания войны. Его семья жила в Курской области , на границе Украины России , поэтому оказалась на передовой военных действий. Петра отправили на три месяца в артиллерийское училище, по окончании которого присвоили звание сержанта и отправили на передовую. Он стал командиром артиллерийского орудия. Был участником штурма Кенигсберга , победоносного наступления Красной Армии.

В составе своего расчета Петр Саган громил фашистов, выгоняя их к западным рубежам СССР. Получил орден Красной Звезды и медаль за отвагу. Саган участвовал в знаменательном событии — встрече на реке Эльбе 25 апреля 1945 года.

«Там были и англичане, и французы, и американцы. Была встреча. Мы братались с ними. Я первый раз увидел негра, никогда не видел. В наших фляжках был спирт, мы друг друга угощали. Танцы были. У нас один там грузин лезгинку так выплясывал, что они удивились все», — рассказал ветеран Петр Саган.