Губернатор Подмосковья отправил в отставку главу Волоколамского района 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Об этом говорится в телеграм-канале губернатора.
Губернатор Подмосковья объявил, что теперь район возглавит один из наиболее эффективных руководителей органов местного самоуправления Московской области — Андрей Вихарев, который в настоящее время занимает должность главы городского округа Лосино-Петровский.
Отставка Гаврилова произошла на фоне скандала с мусорным полигоном «Ядрово», расположенным в Волоколамском районе Подмосковья.