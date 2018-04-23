Ещё
«Опускается все ниже»: шпагаты Волочковой утомили публику
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Опускается все ниже»: шпагаты Волочковой утомили публику 

Клео.Ру 2 часа назад
Фото: Клео.Ру
Анастасия Волочкова недавно вернулась домой после отдыха в Таиланде. Похоже, отдохнула звезда прекрасно и сейчас полна сил. Однако новые фотографии шпагата вызывают у подписчиков отнюдь не позитивную реакцию.
На днях Волочкова опубликовала снимок на котором запечатлена в шпагате на спортивных тренажерах. Подписчики отреагировали без особого восторга: «Тётенька, зачем вы всегда в одной и той же позе?», «Шутки уже ходят в народе, что Волочкову хорошо посылать за пивом — одна нога здесь, другая там», «Настя, а вот кроме шпагатов, чем можете заинтересовать подписчиков? Пытаетесь запрыгнуть в последний вагон?!», «Ты себе когда нибудь порвешь все органы. Это точно. Или хотя бы не столько фоток со шпагатом. И так все знают, что растяжка есть. Ничего нового», «Из года в год, из месяца в месяц, она опускается все ниже! Делает все, для того, чтобы разрушить свою жизнь окончательно!».
Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)
22 Апр 2018 в 3:36 PDT  Тем временем Волочкова на днях резко осудила США — на прошлой неделе прима-балерине Большого театра Ольге Смирновой и первому солисту Якопо Тисси было отказано в выдаче въездных виз.
«Любые артисты — это посланцы мира, — завила Анастасия в интервью радиостанции «Говорит Москва». — Артисты всегда должны и обязаны выступать за примирение любых распрей и раздоров. Искусство, музыка, танец живут в душе каждого человека. Опасаются многие российских спортсменов, и артистов, потому что Россия впереди планеты всей и составляет угрозу своим величием, присутствием огромного количества талантливых людей, личностей настоящих, а не безликих улыбающихся людей. То, что не дают (права на въезд) — значит, боятся и опасаются. Но хорошо, когда есть, чего бояться, когда есть это величие и сила».
Клео.Ру: последние новости
Сына Жанны Фриске лишают наследства Собчак припомнили бурное прошлое Возле дома Тейлор Свифт задержали мужчину в маске
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России295
Центр Еревана парализован185
Масляков резко пригрозил Светлакову310
Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ570
Пока вы спали: Цена авиабилетов пойдет на взлет42
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
01:30
Главе Хакасии предрекли отставку
Политика
01:00
Фадеев показал неожиданное увлечение
Шоу-бизнес
08:14
«Победителям нужно будет построить „новую Сирию“
В мире Статьи
02:07
Центр Еревана парализован
В мире
03:24
Церковный звонарь в Голландии исполнил хиты Avicii на колоколах: видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение