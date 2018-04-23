«Опускается все ниже»: шпагаты Волочковой утомили публику 

Анастасия Волочкова недавно вернулась домой после отдыха в Таиланде. Похоже, отдохнула звезда прекрасно и сейчас полна сил. Однако новые фотографии шпагата вызывают у подписчиков отнюдь не позитивную реакцию.
На днях Волочкова опубликовала снимок на котором запечатлена в шпагате на спортивных тренажерах. Подписчики отреагировали без особого восторга: «Тётенька, зачем вы всегда в одной и той же позе?», «Шутки уже ходят в народе, что Волочкову хорошо посылать за пивом — одна нога здесь, другая там», «Настя, а вот кроме шпагатов, чем можете заинтересовать подписчиков? Пытаетесь запрыгнуть в последний вагон?!», «Ты себе когда нибудь порвешь все органы. Это точно. Или хотя бы не столько фоток со шпагатом. И так все знают, что растяжка есть. Ничего нового», «Из года в год, из месяца в месяц, она опускается все ниже! Делает все, для того, чтобы разрушить свою жизнь окончательно!».
Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)
22 Апр 2018 в 3:36 PDT Тем временем Волочкова на днях резко осудила США — на прошлой неделе прима-балерине Большого театра Ольге Смирновой и первому солисту Якопо Тисси было отказано в выдаче въездных виз.
«Любые артисты — это посланцы мира, — завила Анастасия в интервью радиостанции «Говорит Москва». — Артисты всегда должны и обязаны выступать за примирение любых распрей и раздоров. Искусство, музыка, танец живут в душе каждого человека. Опасаются многие российских спортсменов, и артистов, потому что Россия впереди планеты всей и составляет угрозу своим величием, присутствием огромного количества талантливых людей, личностей настоящих, а не безликих улыбающихся людей. То, что не дают (права на въезд) — значит, боятся и опасаются. Но хорошо, когда есть, чего бояться, когда есть это величие и сила».