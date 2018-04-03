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Короли парковки. Губернаторский кортеж на пешеходном переходе
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Короли парковки. Губернаторский кортеж на пешеходном переходе 

nn.ru 53 минуты назад
Фото: nn.ru
28 марта глава регион Глеб Никитин произнес речь около памятника Горькому. Его кортеж в это время стоял на пешеходном переходе.
Разглядывая фотографии автохамов иной раз невозможно догадаться, что Покровка — пешеходная улица.
Этого малыша сфотографировал нижегородец Артем Карпов. Снимком мужчина поделился в социальной сети:
— Паркуется, как хочет!
— У входа в «Окей» на Комсомолке, хотя места на парковке полно, — поделился снимком наш читатель.
Денис Иванов заметил на улице Баумана вот такого «короля».
Автовладелец припарковался на остановке и перекрыл тротуар.
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