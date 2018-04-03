Короли парковки. Губернаторский кортеж на пешеходном переходе

28 марта глава регион Глеб Никитин произнес речь около памятника Горькому. Его кортеж в это время стоял на пешеходном переходе.

Разглядывая фотографии автохамов иной раз невозможно догадаться, что Покровка — пешеходная улица.

Этого малыша сфотографировал нижегородец Артем Карпов. Снимком мужчина поделился в социальной сети:

— Паркуется, как хочет!

— У входа в «Окей» на Комсомолке, хотя места на парковке полно, — поделился снимком наш читатель.

Денис Иванов заметил на улице Баумана вот такого «короля».

Автовладелец припарковался на остановке и перекрыл тротуар.