Короли парковки. Губернаторский кортеж на пешеходном переходе 

28 марта глава регион Глеб Никитин произнес речь около памятника Горькому. Его кортеж в это время стоял на пешеходном переходе.
Разглядывая фотографии автохамов иной раз невозможно догадаться, что Покровка — пешеходная улица.
Этого малыша сфотографировал нижегородец Артем Карпов. Снимком мужчина поделился в социальной сети:
— Паркуется, как хочет!
— У входа в «Окей» на Комсомолке, хотя места на парковке полно, — поделился снимком наш читатель.
Денис Иванов заметил на улице Баумана вот такого «короля».
Автовладелец припарковался на остановке и перекрыл тротуар.