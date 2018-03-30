Земан заявил об отсутствии у Британия даже косвенных доказательств в деле Скрипаля

«Насколько я знаю, Великобритания пока не предложила (в «деле Скрипаля») никаких доказательств. У нее есть подозрения, но подозрения не являются доказательствами. Что означает (тезис в отношении вины РФ в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери) «с наибольшей правдоподобностью? Хотелось бы видеть на столе если не прямые, то хотя бы косвенные доказательства (вины РФ)», — сказал Земан в эфире по TV Barrandov, передает РИА «Новости»

Мария Захарова. Чешский президент напомнил, что поручил несколько дней назад чешской контрразведке проверить, производилось ли когда-либо в республике отравляющее вещество, которое якобы было использовано при отравлении Скрипалей. Возможность этого допустила ранее в своем заявлении официальный представитель МИД РФ

«Я считаю, что в данном вопросе необходимо знать правду, поэтому дал такое поручение контрразведке. Это не значит, что я хочу поставить под сомнение соответствующие отрицательные заявления на сей счет министров нашего правительства. С другой стороны, существует такое выражение: «доверяй, но проверяй» — напомнил президент.

По словам Земана, сам он стремится в сфере внешней политики налаживать дружественные отношения со всеми. «Причем налаживать такие отношения весьма сложно, а вот испортить их — очень и очень просто», — подчеркнул чешский президент.

Касаясь позиции премьера Андрея Бабиша в «деле Скрипаля», Земан заметил, что тот во внешней политике еще «новичок» (Земан произнес это слово по-русски, ассоциируя его с названием химвещества), поэтому ведет себя пока так, чтобы не отличаться от других лидеров стран Европейского совета . «Хотя, напомню, что не все страны ЕС к санкциям против РФ в данном случае присоединились», — добавил чешский президент.

«Кроме прочего, я, как простой любитель детективной литературы, задаюсь вопросом, на который мне пока никто не ответил: «Почему попытки убийства сначала (экс-сотрудника ФСБ Александра) Литвиненко, потом Скрипаля производятся некими экзотическими веществами, если существует множество обычных и, извините, качественных ядов, у которых нет таких проблем с производством и использованием?» — сказал Земан.

Напомним, во вторник в СМИ была опубликована презентация, которую представители иностранных посольств получили на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта, с якобы доказательствами причастности России к делу Скрипаля. На деле шестистраничный документ оказался пересказом прежних заявлений Лондона. Доказательства иностранным государствам Великобритания так и не предоставила.

При этом Госдеп США признал, что не получил от Лондона никаких доказательств причастности Москвы к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля, Вашингтон просто принял на веру утверждения Великобритании об ответственности России.

Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Лондон в крупнейшей манипуляции мировым общественным мнением.