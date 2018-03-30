Земан о деле Скрипаля: Великобритания не предоставила никаких доказательств

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о «высокой вероятности» причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери.

В Кремле отметили, что российская сторона не имеет отношения к инциденту с отравлением бывшего полковника ГРУ, а также не приемлет голословных обвинений и ультиматумов.