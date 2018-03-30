Земан о деле Скрипаля: Великобритания не предоставила никаких доказательств 

Президент Чехии Милош Земан в интервью TV Barrandov заявил, что британская сторона не предоставила никаких доказательств по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. «Насколько я знаю, Великобритания пока не предложила никаких доказательств. У неё есть подозрения, но подозрения не являются доказательствами… Что означает (тезис. — RT) „с высокой вероятностью?“ Хотелось бы видеть на столе если не прямые, то хотя бы косвенные доказательства (вины России. — RT)», — сказал чешский лидер.
12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о «высокой вероятности» причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери.
В Кремле отметили, что российская сторона не имеет отношения к инциденту с отравлением бывшего полковника ГРУ, а также не приемлет голословных обвинений и ультиматумов.