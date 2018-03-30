Ещё
Земан о деле Скрипаля: Великобритания не предоставила никаких доказательств
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Земан о деле Скрипаля: Великобритания не предоставила никаких доказательств 

RT на русском 31 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Президент Чехии Милош Земан в интервью TV Barrandov заявил, что британская сторона не предоставила никаких доказательств по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. «Насколько я знаю, Великобритания пока не предложила никаких доказательств. У неё есть подозрения, но подозрения не являются доказательствами… Что означает (тезис. — RT) „с высокой вероятностью?“ Хотелось бы видеть на столе если не прямые, то хотя бы косвенные доказательства (вины России. — RT)», — сказал чешский лидер.
12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о «высокой вероятности» причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери.
В Кремле отметили, что российская сторона не имеет отношения к инциденту с отравлением бывшего полковника ГРУ, а также не приемлет голословных обвинений и ультиматумов.
RT на русском: последние новости
МИД Китая: Лондон и Москва должны разобраться в деле Скрипаля на основе фактов Симоньян о прекращении вещания RT в Вашингтоне: для убеждавших, что статус иноагента не повлияет на работу В МИД России назвали дискриминацией регулярный отказ Sputnik и RT в аккредитации во Франции
 Ещё 93 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на высылку дипломатов из РФ283
Евразийский союз: как быстро избавиться от доллара159
Россиянам предрекли потерю работы19
Российские радары не заметили израильских истребителей752
Создана программа для слежки за пользователями WhatsApp
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение