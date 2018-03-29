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Скотланд-Ярд обнародовал некоторые детали по «делу Скрипаля»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Скотланд-Ярд обнародовал некоторые детали по «делу Скрипаля» 

Авторадио 3 часа назад
Фото: Военное обозрение
Британская полиция утверждает, что экс-полковник ГРУ и его дочь впервые подверглись действию нервно-паралитического вещества у себя дома, в Солсбери. Якобы именно там нашли самую высокую концентрацию яда. Больше всего — на входной двери. Следы отравляющего вещества обнаружили и в других местах в городе, где в последние несколько недель работали следователи, но там его было гораздо меньше, чем в доме. В Скотланд-Ярде отмечают, что расследование будет продолжаться еще долго. Речь даже не о неделях, а о месяцах. При этом власти Великобритании уже вынесли свой вердикт о виновности России.
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