Скотланд-Ярд обнародовал некоторые детали по «делу Скрипаля» 

Британская полиция утверждает, что экс-полковник ГРУ и его дочь впервые подверглись действию нервно-паралитического вещества у себя дома, в Солсбери. Якобы именно там нашли самую высокую концентрацию яда. Больше всего — на входной двери. Следы отравляющего вещества обнаружили и в других местах в городе, где в последние несколько недель работали следователи, но там его было гораздо меньше, чем в доме. В Скотланд-Ярде отмечают, что расследование будет продолжаться еще долго. Речь даже не о неделях, а о месяцах. При этом власти Великобритании уже вынесли свой вердикт о виновности России.