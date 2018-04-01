Посол РФ в Лондоне рассказал, кто подстроил «дело Скрипаля»

«У нас очень серьезные подозрения, что эта провокация была осуществлена британскими спецслужбами, с нами отказываются сотрудничать, нам не представляют никакой фактуры. Вот, собственно, реалии и приводят нас к заключению о том, что это провокация спецслужб», — отметил посол. По его словам, Британия сейчас находится в очень трудном положении, ей предстоит выход из Евросоюза , а после всех заявлений по поводу причастности Москвы к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, эта тема практически не поднимается в СМИ, хотя переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжались. К тому же еще несколько лет назад Великобритания активно размышляла над тем, какова же будет их роль в Западном союзе, и был взят «курс на лидирующую роль в так называемом сдерживании России ».

"Вот такую дикую провокацию, скорее всего, и устроили британцы для того, чтобы получить поддержку и парламента, и народа, с тем, чтобы обвинить Россию по многим аспектам и для того, чтобы ее сдерживать. Я думаю, что в этот раз, как в случае с делом Литвиненко, как в случае с делом Патаркацишвили, Березовского, Перепеличного, Глушкова, информацию засекретить не удастся", — отметил Яковенко. По его словам, Россия не выпустит британцев из правового поля, и им придется отвечать за свои действия.

"Мы сейчас просто выбираем методику, по какому пути мы пойдем", — заявил российский посол.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в тяжелом состоянии на скамейке торгового центра в британском городе Солсбери 4 марта. Их нынешнее состояние, равно как и местонахождение, неизвестны, поскольку британская сторона отказывается давать какую-либо информацию на это счет, отделываясь, как отметила Захарова, «формальными отписками».