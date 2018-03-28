Песков отметил отсутствие адекватных доказательств со стороны Британии по «делу Скрипаля»

«Наверное, можно еще раз повторить, что, к нашему большому сожалению, до сих пор сколь-нибудь адекватных или вразумительных доказательств или объяснений позиции, которая была занята официальным Лондоном, мы не видели. Никакой информации Лондон российской стороне не представлял. Сообщения, которые мы видели в СМИ, где утверждается, что именно эта информация была представлена в качестве основных аргументов… вряд ли выдерживает критику», — цитирует «РИА Новости» Пескова.

Сегодня британскую презентацию, «доказывающую» причастность России к «делу Скрипаля», опубликовал «Коммерсант». Она была продемонстрирована представителям посольств иностранных государств в Москве 22 марта.

Песков же подчеркнул, что многие страны сомневаются в состоятельности приведенных Великобританией аргументов.

«Даже среди стран, которые солидаризировались с Великобританией, есть государства, которые по-прежнему полагают, что аргументация, представленная Лондоном, является слабой и недостаточной для таких серьезных обвинений в адрес Москвы», — отметил Песков.

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с RNS [пояснил] (https://rns.online/opinions/Dokazivaet-li-britanskaya-prezentatsiya-prichastnost-Rossii-k-delu-Skripalya-2018-03-28/), что суть презентации сводится к тому, что Британия просто попросила поверить ей на слово в том, что Россия причастна к «делу Скрипаля».