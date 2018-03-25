В Якутии восстановили электроснабжение после отключения на ГРЭС-2 

Энергетики полностью восстановили энергоснабжение нескольких кварталов Якутска и центрального энергорайона Якутии после аварийного отключения на ГРЭС-2. Об этом сообщает пресс-служба компании «Якутскэнерго». «Оперативный персонал ПАО „Якутскэнерго“ в 14:56 25 марта полностью восстановил режим работы системы электроснабжения Центрального энергорайона. Отключённых потребителей нет», — приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что проводится анализ произошедшей ситуации.
Ранее жители ряда районов Якутска остались без электричества из-за аварии.
27 февраля агентство «Крыминформ» передавало, что на востоке Крыма возникали проблемы с электроснабжением.