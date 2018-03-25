Электроснабжение жителей Якутии восстановили после аварии

Ранее сообщалось, что в 12.28 (06.28 мск) в воскресенье без энергоснабжения осталась часть потребителей Якутска и Центрального энергорайона Якутии, куда входит несколько муниципальных районов республики. Это произошло из-за остановки части генерирующего оборудования ЯГРЭС-2 из-за падения давления газа. Прокуратура проводит проверку.

"Оперативный персонал ПАО «Якутскэнерго» полностью восстановил режим работы системы электроснабжения Центрального энергорайона. Отключённых потребителей нет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты проводят анализ ситуации, приведшей к перерыву в энергоснабжении.