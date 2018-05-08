Ещё
Володин подчеркнул, что победа и подвиг советского солдата никогда не будут забыты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Володин подчеркнул, что победа и подвиг советского солдата никогда не будут забыты 

ТАСС 55 минут назад
Фото: Мир24
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Победа в Великой Отечественной войне и подвиг советского солдата никогда не будут забыты. Это подчеркнул во вторник председатель Госдумы Вячеслав Володин во время традиционной накануне Дня Победы встречи руководства палат Федерального собрания РФ с ветеранами ВОВ.
"Если бы у нас не было Победы, которую вы ковали, которую наши деды, прадеды, бабушки и прабабушки вынесли на своих плечах, не было бы нашей страны", — обратился к ветеранам спикер, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. «Коричневая чума охватила практически всю Европу, и весь мир стоял на пороге большой трагедии. Именно вы освободили мир от фашизма», — напомнил он.
"Сегодня мы имеем возможность выразить слова благодарности тем, кто прошел войну, кто сделал все для того, чтобы пришла Победа", — продолжил Володин.
"Подвиг нашего советского солдата, нашего народа, благодаря которому сегодня мир развивается, всегда будет чтиться и никогда не будет забыт, — уверен председатель Госдумы. — В каждой семье есть тот, кто не вернулся с войны, и пока в нас живет память — те, кто ушел, всегда с нами".
ТАСС: последние новости
Источник: Москва недовольна риторикой нового главы МИД ФРГ в отношении России Митинг в честь Дня Победы состоялся в московском электродепо "Северное" В Ржеве открылся мемориал погибшим на фронте воинам-казахстанцам после реставрации
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему «скучала» Поклонская, последствия ядерного удара РФ и другие события дня37
Россия получила ответы по «делу Скрипалей»126
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»531
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово415
Келвин Харрис попал в аварию24
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение