Володин подчеркнул, что победа и подвиг советского солдата никогда не будут забыты

МОСКВА , 8 мая. / ТАСС /. Победа в Великой Отечественной войне и подвиг советского солдата никогда не будут забыты. Это подчеркнул во вторник председатель Госдумы Вячеслав Володин во время традиционной накануне Дня Победы встречи руководства палат Федерального собрания РФ с ветеранами ВОВ.

"Если бы у нас не было Победы, которую вы ковали, которую наши деды, прадеды, бабушки и прабабушки вынесли на своих плечах, не было бы нашей страны", — обратился к ветеранам спикер, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. «Коричневая чума охватила практически всю Европу, и весь мир стоял на пороге большой трагедии. Именно вы освободили мир от фашизма», — напомнил он.

"Сегодня мы имеем возможность выразить слова благодарности тем, кто прошел войну, кто сделал все для того, чтобы пришла Победа", — продолжил Володин.

"Подвиг нашего советского солдата, нашего народа, благодаря которому сегодня мир развивается, всегда будет чтиться и никогда не будет забыт, — уверен председатель Госдумы. — В каждой семье есть тот, кто не вернулся с войны, и пока в нас живет память — те, кто ушел, всегда с нами".