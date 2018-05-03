Первомай в Париже: Почему Украина — не Европа

Первомай входит в число основных государственных праздников Французской республики . Еще за несколько дней до него улицы Парижа были увешаны плакатами профсоюзов и различных левых организаций. В этом году их было особенно много, в силу пятидесятилетия Красного мая — массовых протестов, которые охватили столицу Франции в 1968 году. В парижском Национальном центре искусства и культуры Жоржа Помпиду проходит специальная выставка, посвященная революционному советскому авангарду, а многочисленных посетителей встречает большой фотопортрет с Лениным и Троцким. Нижний этаж здания разрисован воссозданными левацкими граффити шестидесятых годов, а на стойке книжного магазина можно видеть десятки свежих изданий, посвященный теме левых социальных протестов.

Тема празднования Первомая постоянно муссировалась в общественных и политических дискуссиях на страницах респектабельных газет французских и в захваченных студентами кампусах. Причем, эта дата имеет здесь не просто символическое, а глубоко практическое значение — как напоминание о необходимости вести постоянную борьбу за трудовые права французов. Левые идеи по-прежнему популярны, интерес к ним растет. Да что там — условному Вятровичу будет неуютно гулять по парижским улицам — когда ему, например, придется пройти с площади Сталинград на площадь национального героя Франции, коммуниста полковника Фабьена, по улице имени левого антимилитариста Жореса.

Кажется, что все это происходит в каком-то другом мире, бесконечно далеком от нынешней Украины , где государство проводит тотальным политику декоммунизации, уничтожая все, что связано с левым наследим нашей страны — не только в области политики, но и в сферах истории и культуры. Неудивительно, что на немногочисленные первомайские акции, которые прошли всего в нескольких украинских городах, вышли немногочисленные представители послушных властям профсоюзов или пенсионеры из запрещенной Компартии Украины — причем, их травили и оскорбляли нацисты, а полиция показательно арестовала старушку, преступно поднявшую на улице красный флаг.

На Первомае в Париже мы увидели тысячи таких флагов. В центре французской столицы собралось более 50 тысяч человек — представители национальных профсоюзных объединений, всевозможные левые партии, женские и студенческие организации, а также самые обыкновенные парижане, которые высоко ценят и чтят этот праздник. Огромная демонстрация, в которой ощутимо преобладала молодежь, растянулась через весь центр города. Одна только колонна Всеобщей конфедерации труда, которая объединяет в своих рядах 700 тысяч человек, занимала несколько улиц, а прорвавшиеся впереди не анархисты подожгли "Макдональдс" , гараж фирмы «Рено» , и вступили в столкновение с полицией. В ответ спецназовцы старались отыграться на других демонстрантах — они жестоко били молодых людей палками и заливали их слезоточивым газом, задержав на месте событий сотни профсоюзников и студентов.

Украинская пресса не могла проигнорировать сообщение о протестах в Париже, и сделала акцент именно на действиях «Черного блока». «В столице Франции первомайская демонстрация переросла в массовые беспорядки. Активисты крушат все на своем пути — окна, витрины, обрисовывают стены, поджигают автомобили и мотоциклы. Радикально настроенные демонстранты скандируют антифашистские лозунги и размахивают советскими флагами», — с возмущением рассказывали в программе ТСН на канале 1+1. И если во время майдана наши медиа поддерживали насилие против полиции, то сейчас они старательно демонстрировали неприязнь к бунтующим под неправильными знаменами французам, стараясь представить их опасными асоциальными элементами. А сайт «Обозреватель» открыто радовался, что во время столкновений пострадала российская журналистка из «РИА Новости» , опубликовав новость под глумливым заголовком: «Пропагандистке Кремля прилетело во время беспорядков в Париже».

На самом же деле, массовый протест французского Первомая был приурочен к всеобщей забастовке, которая проходит сейчас в одной из базовых стран Евросоюза . Ее начали французские железнодорожники, выступающие против приватизации своей государственной компании и сопутствующему ограничению своих трудовых прав. Их поддержали студенты, которые захватывают кампусы в знак протеста против запланированной правительством коммерциализации образования, недовольные сокращениями медики, пострадавшие от политики экономии почтальоны, и даже юристы вместе с государственными служащими Французской республики. Миллионы французов организованно борются против антисоциальных реформ Макрона — и хотя забастовки железнодорожников создают многим понятные неудобства, сограждане собрали в их поддержку 5 миллионов долларов — понимая, что сломав хребет профсоюзам, власть пойдет дальше, и наступит на горло каждому.

Просто сравните это с ситуацией в Украине — где президент и Кабмин могут внедрять в жизнь самые людоедские реформы, при полном молчании запуганного и задавленного народа, медики не выходят на улицы, втихую ругая по курилкам Супрун, а оставшиеся без стипендии студенты послушно сносят все, что делают с ними чиновники — которые могут просто отправить учащуюся молодежь по домам, чтобы сэкономить на отоплении вузов.

Именно боевые традиции Первомая, активный и массовый протест левого движения, который всегда олицетворял этот праздник, позволяет европейцам отстаивать свои права, добиваясь сохранения социальных гарантий и поддерживая достаточно высокий уровень жизни, не сопоставимый с нашими постсоветскими реалиями. Украина, на улицах которой почти нет протестующих под красными флагами людей, не имеет на это ни единого шанса. Но зато в ней давно стало обыденностью погромное насилие ультраправых, которое по-настоящему шокирует европейцев. Когда мы рассказывали о нем на семинаре общества друзей газеты «Юманите», французы задавались вопросом — как можно было допустить такого массового распространения нацистской идеологии в масштабах большой европейской страны, превышающей по площади саму Францию? Ведь все то, чем каждый день занимаются наши националисты, жестко пресекается здесь как буквой закона, так и позицией антифашистски настроенного общества.

Итак, мы видим — после майдана Украина все сильнее отдаляется от настоящих европейских ценностей. А запрещая левых и поддерживая нацистов, украинские власти добиваются возможности навсегда законсервировать рабскую покорность и бесправие жителей нашей страны — делая все, чтобы она не походила на бунтующую Европу.