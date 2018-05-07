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В Ярославле заработал бесплатный военно-полевой кинотеатр
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В Ярославле заработал бесплатный военно-полевой кинотеатр 

Портал органов государственной власти Ярославской области 40 минут назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В преддверии Дня Победы в Ярославле развернул свою работу военно-полевой кинотеатр. Эта уникальная акция уже четвертый год подряд проводится на площадке у Концертно-зрелищного центра.
Ежегодно сотрудники отдела кино КЗЦ открывают шатер кинотеатра. Здесь царит атмосфера, максимально приближенная к эпохе 40-х годов. В особой, почти музейной обстановке — в военной палатке, на узкопленочном ретрокинопроекторе «Украина» — зрителям демонстрируют кинофильмы.
— Эта акция проводится прежде всего для подрастающего поколения, для детей. Важно их заинтересовать изучением отечественной истории, чтобы они гордились своей великой страной, знали и помнили историю, не допускали ее искажения, — сказала директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. — Надеюсь, военно-полевой кинотеатр в этом году привлечет новых зрителей, которые откроют для себя ранее неизвестные страницы Великой Отечественной войны.
Ярославцы смогут посмотреть цикл фильмов из документальной киноэпопеи «Великая Отечественная» — «Неизвестная война» (СССР — США, 1978 год). Ее автор — режиссер и оператор, педагог, писатель, продюсер, сценарист, фотокорреспондент и фронтовой кинооператор Роман Кармен. Цикл документальных фильмов рассказывает о наиболее значимых этапах и сражениях самой страшной в истории человечества войны. Фильмы представлены в эксклюзивном варианте. Кинофонд Концертно-зрелищного центра — обладатель уникальной копии, озвученной народным артистом СССР Василием Лановым.
Посетить показы военно-полевого кинотеатра сможет любой желающий абсолютно бесплатно. Кинопалатка вмещает 70 зрителей, продолжительность каждой серии — 45 минут.
Расписание показов здесь »
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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