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Вся Украина едет в Крым — видеорепортаж
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Вся Украина едет в Крым — видеорепортаж 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом свидетельствует репортаж журналиста издания Украина.ру Никиты Рассказова.
«Вся Украина едет в Крым: и Днепропетровск, и Харьков, и Винница, и Донецк. Кто отдыхать, кто работать. Там, где я работаю, большой многонациональный коллектив. Здесь дружба народов», — рассказала работающая в Ялте жительница Краматорска.
А вот украинка из Винницы рассказала, что может проработать в Крыму еще некоторое время. При этом она не согласилась показывать лицо, так как опасается проблем на Украине после посещения Крыма.
«Я из Одессы, здесь с первого числа. Никаких проблем с тем, что я посещаю Крым у меня не было», — указал еще один из участников опроса.
Украинцы с удовольствием отдыхают и охотно работают в Крыму.
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