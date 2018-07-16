Об этом свидетельствует репортаж журналиста издания Украина.ру Никиты Рассказова.
«Вся Украина едет в Крым: и Днепропетровск, и Харьков, и Винница, и Донецк. Кто отдыхать, кто работать. Там, где я работаю, большой многонациональный коллектив. Здесь дружба народов», — рассказала работающая в Ялте жительница Краматорска.
А вот украинка из Винницы рассказала, что может проработать в Крыму еще некоторое время. При этом она не согласилась показывать лицо, так как опасается проблем на Украине после посещения Крыма.
«Я из Одессы, здесь с первого числа. Никаких проблем с тем, что я посещаю Крым у меня не было», — указал еще один из участников опроса.
Украинцы с удовольствием отдыхают и охотно работают в Крыму.