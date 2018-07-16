Вся Украина едет в Крым — видеорепортаж

Об этом свидетельствует репортаж журналиста издания Украина.ру Никиты Рассказова.

«Вся Украина едет в Крым : и Днепропетровск , и Харьков , и Винница , и Донецк . Кто отдыхать, кто работать. Там, где я работаю, большой многонациональный коллектив. Здесь дружба народов», — рассказала работающая в Ялте жительница Краматорска

А вот украинка из Винницы рассказала, что может проработать в Крыму еще некоторое время. При этом она не согласилась показывать лицо, так как опасается проблем на Украине после посещения Крыма.

«Я из Одессы, здесь с первого числа. Никаких проблем с тем, что я посещаю Крым у меня не было», — указал еще один из участников опроса.

Украинцы с удовольствием отдыхают и охотно работают в Крыму.