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На охраняемых природных территориях Москвы организовали 250 точек для пикников
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На охраняемых природных территориях Москвы организовали 250 точек для пикников 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Более 250 точек для пикников организовано на особо охраняемых природных территориях столицы. Об этом сообщает Агентство «Москва».
Все они оборудованы мангалами, урнами, скамейками и противопожарным инвентарем (ящиками для песка). Из них 64 точки находятся на реконструкции и в ремонте, который закончится в середине июня.
Также на каждой точке есть ящики для песка, емкости для сбора мусора и информационные щиты. На некоторых точках есть навесы и беседки. В Мосприроде подчеркнули, что всеми площадками москвичи могут пользоваться бесплатно.
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