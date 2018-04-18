На охраняемых природных территориях Москвы организовали 250 точек для пикников

Более 250 точек для пикников организовано на особо охраняемых природных территориях столицы. Об этом сообщает Агентство «Москва».

Все они оборудованы мангалами, урнами, скамейками и противопожарным инвентарем (ящиками для песка). Из них 64 точки находятся на реконструкции и в ремонте, который закончится в середине июня.

Также на каждой точке есть ящики для песка, емкости для сбора мусора и информационные щиты. На некоторых точках есть навесы и беседки. В Мосприроде подчеркнули, что всеми площадками москвичи могут пользоваться бесплатно.