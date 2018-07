Ева Лонгория вернулась к работе меньше чем через месяц после родов

В современном шоу-бизнесе условия крайне жесткие — мало кто может себе позволить взять паузу на год-другой, а затем вернуться, как ни в чем не бывало; все чаще звезды приступают к работе спустя считанные недели после родов — и в их числе оказалась 43-летняя Ева Лонгория , которая меньше чем через месяц после рождения первенца уже вернулась к съемкам.

В своем Instagram актриса выложила несколько кадров с подготовки к съемкам фотосессии, отметив, настолько сложно было балансировать работу и уход за новорожденным сыном. Впрочем, Лонгория не собирается немедленно бросаться в работу с головой — актриса подчеркнула, что эта фотосессия была запланирована давно и пока является единственным проектом, требующим внимания Евы.

First photo shoot after pregnancy! 😱 Not gonna lie, this one was hard! Trying to breast feed and work around Santiago’s schedule. Couldn’t think of better hands to be in than my dear friend @bernardodoral! Thank you for making it as fun as always! Grx a @usahola. Can’t wait for y’all to see the photos!

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

9 Июл 2018 в 8:17 PDT Ева Лонгория — далеко не единственная, кто возвращается к работе, не воспользовавшись как следует декретным отпуском. Так, в 2016 году Наталья Водянова , в пятый раз став мамой, уже через 3 недели после родов вышла на подиум, поучаствовав в показе Givenchy.

