Промышленный вылов рыбы в Нижегородской области будет увеличен в 2,5 раза

В нижегородских рыбхозяйствах планируют увеличивать товарное производство рыбы. В частности, правительство региона окажет поддержку одному из таких хозяйств, расположенному в Выксунском районе. ООО «Полдеревский рыбхоз» принимает участие в государственной программе «Развитие товарной аквакультуры» и получит компенсацию 50% затрат на корма и рыбопосадочные материалы. В этом году предприятие планирует увеличить объемы производства. Только в апреле в нагульный пруд рыбхоз выпустит 10 тонн карпа. Об этом сообщил руководитель комитета госохотнадзора Нижегородской области Николай Бондаренко.

В ведомстве напомнили, что рыбу, выпущенную в водоем, рыбакам-любителям вылавливать запрещено.

Напомним, в Нижегородской области действует программа развития товарного рыбоводства. Документ утвердил врио губернатора Глеб Никитин . В рамках программы рыбхозы региона смогут получать субсидии на компенсацию половины затрат на корма и рыбопосадочный материал. Так же предприятиям будут компенсировать часть выплат по займам и стоимости курсов повышения квалификации рыбоводов. Планируется, что через два-три года промышленный вылов рыбы в регионе будет увеличен в 2,5 раза — до 635 тон в год.

Фото: пресс-служба губернатора Нижегородской области