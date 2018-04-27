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Промышленный вылов рыбы в Нижегородской области будет увеличен в 2,5 раза
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Промышленный вылов рыбы в Нижегородской области будет увеличен в 2,5 раза 

В городе N 38 минут назад
Фото: В городе N
В нижегородских рыбхозяйствах планируют увеличивать товарное производство рыбы. В частности, правительство региона окажет поддержку одному из таких хозяйств, расположенному в Выксунском районе. ООО «Полдеревский рыбхоз» принимает участие в государственной программе «Развитие товарной аквакультуры» и получит компенсацию 50% затрат на корма и рыбопосадочные материалы. В этом году предприятие планирует увеличить объемы производства. Только в апреле в нагульный пруд рыбхоз выпустит 10 тонн карпа. Об этом сообщил руководитель комитета госохотнадзора Нижегородской области Николай Бондаренко.
В ведомстве напомнили, что рыбу, выпущенную в водоем, рыбакам-любителям вылавливать запрещено.
Напомним, в Нижегородской области действует программа развития товарного рыбоводства. Документ утвердил врио губернатора Глеб Никитин. В рамках программы рыбхозы региона смогут получать субсидии на компенсацию половины затрат на корма и рыбопосадочный материал. Так же предприятиям будут компенсировать часть выплат по займам и стоимости курсов повышения квалификации рыбоводов. Планируется, что через два-три года промышленный вылов рыбы в регионе будет увеличен в 2,5 раза — до 635 тон в год.
Фото: пресс-служба губернатора Нижегородской области
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