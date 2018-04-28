В связи с празднованием 1 мая автомобильное движение в Ангарске будет временно перекрыто

В связи с празднованием Дня весны и труда 1 мая в центре Ангарска с 8.00 до 13.30 будет временно перекрыто автомобильное движение. По традиции в этот день состоится праздничное шествие трудовых коллективов.

Движение будет перекрыто по проспекту Карла Маркса (на участке от улицы Кирова до улицы Горького в оба направления), а также по улице

Ленина (от пересечения с проспектом Карла Маркса до улицы Октябрьская в оба направления).

В колоннах по центральной площади города пройдут градообразующие

предприятия города, представители малого и среднего бизнеса, работники и воспитанники учреждений образования, культуры и спорта, представители

медицины, профсоюзных и общественных организаций, политических партий.

Сбор участников шествия на согласованных местах начнется с 10.00 до 11.00. Движение организованной колонны трудовых коллективов стартует в 11.00.

С 10.00 до 16.00 на площади Ленина будет организована торговля (за исключением торговли всех видов алкогольной продукции). С 12.00 до 14.00 пройдет концерт, подготовленный творческими коллективами города.