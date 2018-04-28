Ещё
В связи с празднованием 1 мая автомобильное движение в Ангарске будет временно перекрыто
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В связи с празднованием 1 мая автомобильное движение в Ангарске будет временно перекрыто 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
В связи с празднованием Дня весны и труда 1 мая в центре Ангарска с  8.00 до 13.30 будет временно перекрыто автомобильное движение. По  традиции в этот день состоится праздничное шествие трудовых коллективов.
Движение будет перекрыто по проспекту Карла Маркса (на участке от  улицы Кирова до улицы Горького в оба направления), а также по улице
Ленина (от пересечения с проспектом Карла Маркса до улицы Октябрьская в  оба направления).
В колоннах по центральной площади города пройдут градообразующие
предприятия города, представители малого и среднего бизнеса, работники и  воспитанники учреждений образования, культуры и спорта, представители
медицины, профсоюзных и общественных организаций, политических партий.
Сбор участников шествия на согласованных местах начнется с 10.00 до  11.00. Движение организованной колонны трудовых коллективов стартует в  11.00.
С 10.00 до 16.00 на площади Ленина будет организована торговля (за  исключением торговли всех видов алкогольной продукции). С 12.00 до 14.00  пройдет концерт, подготовленный творческими коллективами города.
Хот: последние новости
Противопаводковые работы ведутся в Прибайкалье Депутаты Думы Иркутска провели субботник в своих избирательных округах Специалисты учреждений социального обслуживания прошли обучение в центре гериатрического ухода и реабилитации «Малаховка»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»27
Трамп и Меркель «проехались» по России273
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост828
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО138
Россию назвали страной второго сорта496
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение