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Трамп распорядился подготовить новые санкции против России из-за ракет
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Трамп распорядился подготовить новые санкции против России из-за ракет 

Авторадио 1 час назад
Фото: Суть Событий
Президент США Дональд Трамп поручил своим министрам подготовить план по введению санкций против России за нарушение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Поручение опубликовано на сайте Белого дома. Санкции могут быть введены против лиц, ответственных за отдачу приказов по неисполнению договора о ликвидации ракет или содействовавших этому процессу, а также против высокопоставленных членов российского правительства. Среди возможных мер — блокирование активов в США, запрет на въезд и «любые другие санкции, которые президент сочтет подходящими». Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан между СССР и США в 1987 году и вступил в силу в 1988 году. Согласно договору страны отказываются от использования и хранения баллистических ракет наземного базирования.
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