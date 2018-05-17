Трамп распорядился подготовить новые санкции против России из-за ракет 

Президент США Дональд Трамп поручил своим министрам подготовить план по введению санкций против России за нарушение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Поручение опубликовано на сайте Белого дома. Санкции могут быть введены против лиц, ответственных за отдачу приказов по неисполнению договора о ликвидации ракет или содействовавших этому процессу, а также против высокопоставленных членов российского правительства. Среди возможных мер — блокирование активов в США, запрет на въезд и «любые другие санкции, которые президент сочтет подходящими». Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан между СССР и США в 1987 году и вступил в силу в 1988 году. Согласно договору страны отказываются от использования и хранения баллистических ракет наземного базирования.