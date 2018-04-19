Фонтаны откроют к Первомаю

Большая подготовка к фонтанному сезону идёт во Владимире . Уже к майским праздникам 12 роскошных городских фонтанов начнут радовать владимирцев.

Сейчас работники «Водоканала», за которыми закреплены эти водные объекты, проводят очистку фонтанов от мусора и занимаются наладкой инженерных систем. Как известно, все фонтаны были законсервированы на зиму. Теперь их «размораживают», подкрашивают, где это необходимо и проверяют на работоспособность.

Наладочные работы продляться в течение недели. В мэрии отметили, что хотели запустить фонтаны пораньше, но вмешалась непогода — на выходных обещают минусовую температуру, поэтому с запуском, немного повременят.

К слову, в начале недели бригады рабочих были замечены как минимум у двух городских фонтанов — рядом с Белым домом и в центральном городском парке. Сотрудники «Водоканала» обновили краску у белодомовского объекта и убрали со дна мусор, скопившийся там за зиму.