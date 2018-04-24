В районе Чертаново Северное высадили 28 деревьев и 680 кустарников

Акция «Миллион деревьев» завершилась в районе Чертаново Северное во вторник, 24 апреля. Об итогах ее проведения редактору газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» рассказал первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства Сергей Петроченков.

— На территории района акция проходила в течение двух дней. Сегодня прошел второй, завершающий, этап. Всего высадили 28 деревьев и 680 кустарников. Основные работы выполняли сотрудники Департамента природопользования и охраны окружающей среды, но, хочу отметить, что мы привлекали и жителей района, в том числе представителей организаций Чертанова Северного: общественных советников, молодежь, представителей Совета ветеранов, воспитанников центра досуга и спорта «Энергия.RU» и других, — поделился Сергей Михайлович.

Согласно информации, предоставленной заместителем главы управы, работы проводились по 19 адресам: три двора на Сумской улице, шесть в Сумском проезде, четыре на улице Кировоградская, три на Чертановской улице, один в микрорайоне Северное Чертаново, один на Балаклавском проспекте и один на Варшавском шоссе. Высаживали ель обыкновенную, дуб красный, сосну черную, рябину, ясень обыкновенный, иву ломкую, липу, клен остролистый, сирень венгерскую и обыкновенную, кизильник блестящий, кусты спирея Вангутта, снежноягодник белый.

Фото: предоставила специалист по связям с общественностью ЦДиС «Энергия.RU» Марина Сухарева

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/24/40276/