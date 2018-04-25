В семи поселениях Кильмезского района ветераны не получали компенсации за холодное водоснабжение

Прокуратура Кильмезского района провела проверку соблюдения законодательства о ветеранах в деятельности администраций сельских поселений Кильмезского района.

Положениями Федерального закона «О ветеранах» установлено, что социальная поддержка ветеранов в числе иных предусматривает осуществление системы мер, включающей компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Порядок и сроки предоставления мер социальной поддержки определены постановлением Правительства Кировской области от 11.09.2015 № 59/560 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в виде ежемесячной денежной выплаты».

Установлено, что администрации Зимнякского, Рыбноватажского, Бурашевского, Селинского, Малокильмезского, Паскинского и Моторского сельских поселений Кильмезского района оказывают жителям поселений услуги по холодному водоснабжению, в том числе ветеранам, имеющим право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

«Вместе с тем прокуратурой района выявлено, что в связи с отсутствием утвержденных тарифов на предоставляемую услугу по холодному водоснабжению реестры об оплате услуг по холодному водоснабжению в отдел социальной защиты населения в Кильмезском районе органами муниципалитета не предоставляются. В результате сложившейся ситуации были нарушены права ветеранов на компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг, гарантированных федеральным законодательством», — сообщили в прокуратуре Кировской области.

В целях устранения выявленных нарушений закона и восстановления законных интересов граждан прокуратура района в адрес глав 7 сельских поселений внесла представлений.

Результаты рассмотрения представлений и фактическое устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры района.

Фото — kubannews.ru