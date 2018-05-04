Джесси Айзенберг и Имоджен Путс воспитают маленького пришельца

Джесси Айзенберг («Социальная сеть») и Имоджен Путс («Фрэнк и Лола») сыграют в научно-фантастическом триллере «Виварий» от режиссера Лоркана Финнегана («Без имени»).

Необычный сюжет строится вокруг молодой пары, приезжающей на встречу с таинственным агентом по недвижимости в новый жилой комплекс. Но вместе идеального жилья они находят вереницу одинаковых домов. Герои не могут выбраться из этой ловушки и блуждают в ней, как в лабиринте. Там же они встречают ребенка-инопланетянина и теперь вынуждены заботиться о нем.

Добавим, что виварий — это здание при медико-биологическом учреждении, в котором содержатся лабораторные животные. Похоже, что персонажи Айзенберга и Путс окажутся главными подопытными в каком-то эксперименте.