Госдума может отказаться от введения наказания за исполнение санкций против России

МОСКВА , 10 июля. / ТАСС /. Госдума обсуждает возможность перевода уголовного наказания за исполнение на территории РФ санкций Запада в административную плоскость или полного отказа от этих норм. Об этом журналистам во вторник заявил один из авторов соответствующего законопроекта, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин

"Мы обсуждаем сейчас вопрос, возможно ли замещение нормы уголовной нормой административной. Или, может быть, не вводить даже административную", — сказал он, отвечая на уточняющий вопрос о том, возможно ли исключение полностью статьи об уголовной ответственности за исполнение санкций ко второму чтению.