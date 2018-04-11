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По вине водителей-мигрантов произошло 15% ДТП в Москве в 2017 году
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По вине водителей-мигрантов произошло 15% ДТП в Москве в 2017 году 

ТАСС 37 минут назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Количество дорожно— транспортных происшествий, которые произошли по вине водителей, приехавших из стран СНГ, составило в прошлом году 15% от общего количества ДТП. Об этом журналистам сообщил глава столичной Госавтоинспекции Виктор Коваленко.
"На (водителей из) стран СНГ приходится около 15% ДТП. Это небольшой процент", — сказал он.
Ранее некоторые СМИ со ссылкой на отчет Научного центра безопасности дорожного движения МВД сообщили о том, что в стране растет число аварий, которые произошли по вине водителей, приехавших из стран СНГ.
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