«На субботник выйдет каждый десятый житель»: пермяков позвали на весеннюю уборку города

Городские власти планируют, что в Перми на субботник выйдут около ста тысяч человек. Массовая уборка краевой столицы назначена на 21 апреля. В городах края субботники пройдут с 10 апреля по 20 мая, в зависимости от погоды.

На субботник выйдут также сотрудники предприятий — всего около тысячи организаций по краю. Территорию будут прибирать и сами чиновники. Например, краевые министры будут традиционно участвовать в субботнике на эспланаде и в сквере перед театром оперы и балета. Отдельные предприятия будут выходить на уборку по индивидуальному графику до 1 мая.

— Традиционно в субботнике примут участие до ста тысяч горожан, — рассказал на заседании краевого правительства глава Перми Дмитрий Самойлов. — Это каждый десятый житель города, а если говорить о взрослых, то даже каждый шестой. К участию привлекаются и ученики старших классов. Я считаю, что это положительная практика. Количество техники — до тысячи единиц.

Субботники пройдут и в других городах края. Так, в Губахе уборка пройдет 20 апреля, в Кудымкаре — 20 и 27 апреля, в Лысьве — 27 апреля, Березниках и Соликамске — 28 апреля, а в Кунгуре — 4 мая. В краевой инспекции госжилнадзора рассказали, что за своевременным вывозом мусора должны следить главы территорий края.

— Жилищные службы прилагают немало усилий, чтобы территории были чистым и опрятными. Но при большом объеме работ нужно поддержка жителей Пермского края, — призывает глава краевой Инспекции госжилнадзора Александр Евсюков. — В случае жалоб на наличие мусора ИГЖН будет незамедлительно выезжать на места, проверять и привлекать виновных к административной ответственности.

Глава Прикамья Максим Решетников попросил власти Перми усилить работу с подрядчиками, поскольку все-таки основная задача по уборке краевой столицы к майским праздникам ложится на них.

— Субботник субботником, люди традиционно придут и помогут, но нажмите на подрядные организации, — обратился Решетников к главе Перми Дмитрию Самойлову. — Не видно техники, которая убирает город. Понимаю, что ночная уборка сейчас осложняется из-за минусовых температур. Но грядут выходные, когда интенсивность движения снижается. Подрядчики должны вывести всю технику и начать город отмывать. Пока этого не видно. Усильте эту работу. Чтобы не только люди убирались, но и подрядчики, которые получают за это деньги.

Дмитрий Самойлов отметил, что комплексная уборка Перми началась еще 2 апреля. Отмываются дорожные знаки, ограждения, остановки. Пыль, скопившуюся за зиму, убирают поливальными машинами и эта работа осложняется из-за ночных заморозков.

— Пыль, которая накопилась, мы смываем. Сегодня ночью поэкспериментировали с улицей Сибирской. Результат 50 на 50, — рассказал Самойлов. — Кое-где получилось немного скользко. В ближайшие выходные дни будем использовать эту возможность.

Если вы хотите участвовать в общегородском субботнике, обращайтесь в свои УК или ТСЖ, а также в районные администрации — там проинструктируют и выдадут инструменты для уборки.

Ранее мы рассказывали об активистах, которые устраивают из субботника квест. «Чистые игры» пройдут в конце апреля и начале мая.