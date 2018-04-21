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Чистили скверы и красили фасады: как пермяки сходили на субботник
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Чистили скверы и красили фасады: как пермяки сходили на субботник 

59.ru 32 минуты назад
Фото: 59.ru
В Перми прошел общегородской субботник. С самого утра на улицы вышли работники предприятий и сотрудники городской администрации, краевого правительства, школьники и студенты. Все с граблями, метлами и пакетами для мусора. Кто где прибирался, смотрите в фоторепортаже 59.ru.
Надо очень много инвентаря
Например, студенты хореографического колледжа прибирались на улице Петропавловской, администрация Ленинского района Перми красила фасады зданий на улице Пермской, турфирма «Планета» чистила сквер «Сказки Пушкина». Ежегодно участие в субботнике принимают такие крупные предприятия, как РЖД, «Пермские моторы», «Газпром газораспределение», ПЗСП, ПНППК, НПО «Искра», «Сибур — Химпром» и другие.
Сделаем набережную чище!
Сотрудники городской администрации прибирали сквер в микрорайоне Разгуляй, сквер за кинотеатром «Кристалл», сквер Камней, экстрим-парк, Комсомольский проспект, территорию около памятника паровозу у здания станции Пермь-1, подходы к храму Успения Божьей матери на Егошихинском кладбище. А вся эспланада и сквер у театра оперы и балета были отданы краевому правительству.
Площадку на перекрестке Ленина и Борчанинова прибирали сотрудники Инспекции госжилнадзора
Глава Перми Дмитрий Самойлов вместе с коллегами приняли участие в субботнике на набережной Камы.
— Субботник — это во многом уже хорошая сложившаяся традиция, когда к уборке города присоединяются неравнодушные люди, целые коллективы предприятий. Спасибо всем, кто участвует в весенней приборке. Конечно, субботник — не финал, уборка будет продолжаться дальше силами подрядных организаций. Работы еще много, мириться с недоработками мы не будем. Нужно привести Пермь в порядок к 1 мая, — отметил глава города.
— Рядом с родным зданием прибираем, — говорят женщины
Ранее мы уже рассказывали, куда жаловаться в случае, если из вашего двора не вывозится мусор, оставшийся после субботника.
59.ru: последние новости
Главный пермский фонтан на эспланаде начнет работать 1 мая «В этом году мне исполнится 60 лет»: начальник краевой полиции Виктор Кошелев подал в отставку В Перми до конца июля отремонтируют сквер Авиаторов
Комментарии  Ещё 8 источников 
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