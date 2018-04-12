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Рассказавшая о беременности 49-летняя Буланова оказалась в больнице
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Рассказавшая о беременности 49-летняя Буланова оказалась в больнице 

Дни.ру 41 минуту назад
Фото: Дни.ру
Татьяна Буланова сообщила о том, что находится в одной из питерских клиник. Как оказалось, проблемы со здоровьем случились у ее младшего сына Никиты.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Татьяна Буланова опубликовала фотографию пейзажа. сделанную из окна больницы. «Что такое не везет и как с этим бороться) Хоть вид из палаты красивый)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)» — не теряя присутствия духа, подписала фото популярная исполнительница.
Многочисленные подписчики немедленно всполошились: они засыпали артистку вопросами и пожеланиями скорейшего выздоровления. Не осталась в стороне и юмористка Елена Воробей. «Танечка, что случилось?😱😱😱❤️🙏❤️🙏❤️🙏» — спросила артистка у Булановой. Та ответила.
Как оказалось, профессиональная медицинская помощь понадобилась не ей, а младшему сыну Никите. «Лен, Никита месяц назад посадил занозу в ногу, думали вытащили, оказалось, что нет. Сейчас под наркозом удалили — оказалось внутри палка размером с сантиметр была!» — поведала популярная певица.
Отметим, что только в январе Буланова вместе с наследником была в больнице. Журналисты узнали об этом тоже благодаря аккаунту артистки в соцсети. Причем в комментариях к фотографии Татьяна попыталась успокоить обеспокоенных фанатов. Она сообщила, что сейчас у них все хорошо. Что именно стало причиной госпитализации, артистка предпочла не уточнять.
Напомним, у Татьяны Булановой двое сыновей и в недавнем интервью она призналась, что мечтала родить дочь. Несмотря на то, что в современном шоу-бизнесе модно заводить детей в возрасте 45+ и даже больше (яркий пример — Алла Пугачева), Буланова дала понять, что не подвержена подобным веяниям и беременеть в 49 лет не готова.
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