Рассказавшая о беременности 49-летняя Буланова оказалась в больнице

Татьяна Буланова сообщила о том, что находится в одной из питерских клиник. Как оказалось, проблемы со здоровьем случились у ее младшего сына Никиты.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Татьяна Буланова опубликовала фотографию пейзажа. сделанную из окна больницы. «Что такое не везет и как с этим бороться) Хоть вид из палаты красивый)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)» — не теряя присутствия духа, подписала фото популярная исполнительница.

Многочисленные подписчики немедленно всполошились: они засыпали артистку вопросами и пожеланиями скорейшего выздоровления. Не осталась в стороне и юмористка Елена Воробей . «Танечка, что случилось?😱😱😱❤️🙏❤️🙏❤️🙏» — спросила артистка у Булановой. Та ответила.

Как оказалось, профессиональная медицинская помощь понадобилась не ей, а младшему сыну Никите. «Лен, Никита месяц назад посадил занозу в ногу, думали вытащили, оказалось, что нет. Сейчас под наркозом удалили — оказалось внутри палка размером с сантиметр была!» — поведала популярная певица.

Отметим, что только в январе Буланова вместе с наследником была в больнице. Журналисты узнали об этом тоже благодаря аккаунту артистки в соцсети. Причем в комментариях к фотографии Татьяна попыталась успокоить обеспокоенных фанатов. Она сообщила, что сейчас у них все хорошо. Что именно стало причиной госпитализации, артистка предпочла не уточнять.