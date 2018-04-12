Буланова рассказала о причинах госпитализации сына

Младший наследник певицы попал в больнице из-за… забытой занозы.

Сегодня поклонников Татьяны Булановой перепугала новость о ее госпитализации. Певицу видели в одной из больниц Санкт-Петербурга . Однако, как выяснилось позднее, звезда попала туда не из-за себя, а из-за одного из своих сыновей, которому внезапно стало плохо. Wday.ru дозвонился до знаменитости и первым узнал все подробности. Все самое неприятно, слава Богу, осталось позади.

Татьяна Буланова

— Беда случилась с моим младшим, 11-летним Никитой (сыном от второго брака с футболистом Владиславом Радимовым . — Прим. Wday.ru), — рассказала нашему сайту Татьяна Буланова. — Занозил где-то левую ногу. Он увлекается футболом, но это случилось, скорее всего, с ним не на занятиях спортом, а на переменке в школе — бегал с друзьями, от жары снял сменку, и кусочек дерева впился в пятку через носок. Это произошло еще месяц назад — тогда мы самостоятельно удалили занозу. И вот на днях ранка на ноге стала воспаляться — настолько было опасно, что потребовалась срочная госпитализация. Оказывается, заноза — дело серьезное, а не пустяковое, как мы все привыкли к ней относится с детства. Сейчас все уже извлекли, у нас все хорошо, спасибо за беспокойство! Из этого жизненного урока я усвоила, что не стоит пытаться извлечь ее самостоятельно, поскольку, как в нашем случае, может остаться маленький кусочек, а он способен привести к заражению. Советую читателям Wday.ru сразу в случае такой неприятности обращаться к врачам — в травму или к хирургу. Берегите себя!

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