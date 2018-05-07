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Министр соцразвития Подмосковья вручила семье ветеранов из Мытищ подарок от губернатора
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Министр соцразвития Подмосковья вручила семье ветеранов из Мытищ подарок от губернатора 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Семья ветеранов Великой Отечественной Войны из Мытищ получила подарок от губернатора Подмосковья. Его вручила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская. Она поздравила чету Беликовых с наступающим 9 Мая и с 69‐й годовщиной совместной жизни.
Подарки супругам также преподнесли и от Министерства соцразвития. За праздничным столом хозяева рассказали о своей большой семье, профессиональных заслугах и военном пути. Несмотря на возраст, супруги Беликовы ведут активную жизнь.
Министерство социального развития Московской области в эти дни старается позаботиться обо всех участниках боевых действий, проживающих в регионе.
Это подарки и денежные выплаты, но прежде всего, конечно же, внимание.
Всего ветеранов ВОВ в Московской области проживает порядка 90 тысяч человек. И, к сожалению, надо признать, что эта цифра ежегодно уменьшается. Участников и инвалидов ВОВ, их уже осталось 6 144. Конечно, в преддверии 9 Мая, мы стараемся каждого особенного из участников поздравить, заметить, сказать, что мы знаем, что есть такие замечательные люди, благодаря которым наша жизнь именно такая
— Ирина Фаевская.
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