Министр соцразвития Подмосковья вручила семье ветеранов из Мытищ подарок от губернатора

Семья ветеранов Великой Отечественной Войны из Мытищ получила подарок от губернатора Подмосковья . Его вручила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская . Она поздравила чету Беликовых с наступающим 9 Мая и с 69‐й годовщиной совместной жизни.

Подарки супругам также преподнесли и от Министерства соцразвития. За праздничным столом хозяева рассказали о своей большой семье, профессиональных заслугах и военном пути. Несмотря на возраст, супруги Беликовы ведут активную жизнь.

Министерство социального развития Московской области в эти дни старается позаботиться обо всех участниках боевых действий, проживающих в регионе.

Это подарки и денежные выплаты, но прежде всего, конечно же, внимание.

Всего ветеранов ВОВ в Московской области проживает порядка 90 тысяч человек. И, к сожалению, надо признать, что эта цифра ежегодно уменьшается. Участников и инвалидов ВОВ, их уже осталось 6 144. Конечно, в преддверии 9 Мая, мы стараемся каждого особенного из участников поздравить, заметить, сказать, что мы знаем, что есть такие замечательные люди, благодаря которым наша жизнь именно такая

— Ирина Фаевская.