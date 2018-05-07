Пять мест на выбор: пермякам предлагают придумать арт-объекты для смотровых площадок у малых рек

Стать авторами арт-объектов предложили пермякам организаторы фестиваля «Экология пространства в долинах малых рек». До 14 мая они принимают от жителей города и других территорий заявки с изображениями скульптур, которые можно установить на смотровых площадках малых рек Перми.

Потенциальных мест для размещения арт-объектов пять. Три из них находятся у реки Егошихи — это площадки рядом с лыжными трамплинами на Бульваре Гагарина, в районе Средней дамбы со стороны Мотовилихи и на Красной горке за Цирком, у трамвайного мостика, ведущего на Разгуляй. Также арт-объекты предлагают спроектировать для площадок у Сада Соловьев и речки Уинки на Садовом и в районе Андроновских прудов в Индустриальном районе.

— К обустройству территорий у городских рек в Перми до сих пор нет единого подхода, поэтому все они находятся в опасности. Часть речных долин неразумно и хаотично застраивается, другая часть бессмысленно простаивает и живёт своей, далеко не всегда благополучной, жизнью, — рассказали организаторы фестиваля «Экология пространства в долинах малых рек». — Мы хотим превратить непролазные заросли и недружелюбные овраги в современные экологичные зоны отдыха, в которых хочется проводить время.

Чтобы участвовать в конкурсе арт-объектов, нужно отправить визуализацию своей скульптуры, смету проекта, свое резюме и форму заявки (ее можно скачать на сайте конкурса) на электронный адрес организаторов «Экологии пространства». Победители получат премию в 30 тысяч рублей.

Когда предложенные на конкурс арт-объекты будут установлены в Перми, организаторы пока не сообщают.

В прошлом году во время фестиваля «Экология пространства» на улицах города появились изображения в пермском зверином стиле.