Около 300 человек приняли участие в торжественном вечере в честь Дня Победы в Карфагене

ТУНИС , 9 мая. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов /. Почти 300 человек приняли участие в праздничном вечере в честь Дня Победы в тунисском городе Карфаген . Почтить память ветеранов Великой Отечественной Войны, отдать дань мужеству и героическому подвигу советского народа собрались во вторник вечером школьники и их родители, учителя, дипломаты посольства РФ , а также соотечественники и выпускники российских и советских вузов.

Организатором праздничного вечера по случаю Дня Победы в концертном зале Акрополиум, бывшем католическом соборе святого Людовика, выступило посольство РФ в Тунисе и Российский центр науки и культуры. При входе гостей встречали одетые в военную форму активистки ассоциации российских соотечественников в Тунисе. Всем пришедшим на вечер они раздавали георгиевские ленточки. В фойе зала разместили портреты людей, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

"Пожалуй, в истории нашей страны нет более великого праздника, чем День Победы. В этот день все мы вспоминаем то страшное бремя, ту ужасную войну, неимоверные страдания нашего народа, огромные материальные потери, разрушенные города, уничтоженные и сожженные дотла села, — сказал посол РФ в Тунисе Сергей Николаев . — Такой удар, которым явилась эта великая война, мог пережить только народ-победитель. Нужно сказать, что такого единения помысла, такого заряда воли, пожалуй, никогда и никто нигде не демонстрировал".

"То поколение, которое прошло войну — особое поколение. Молодые люди, которые не видели еще жизни, не задумываясь отдали ее ради свободы своей страны, добавил он. — Такой подвиг трудно переоценить. Я хочу сказать, что все мы, независимо от возраста, все мы в долгу перед этим поколением — поколением людей, которое ценой своей жизни остановило коричневую чуму, спасло не только нашу огромную страну, но и всю человеческую цивилизацию".

Со сцены концертного зала исполнили военные песни, юные воспитанницы школы-студии «Родничок» прочитали стихи в память о великом подвиге нашего народа. «Сейчас то там, то здесь замалчивают этот великий подвиг, пытаются принизить его, но в принципе это все тщетные усилия, поскольку историческая память — она всегда остается с нами и, пока мы помним это время, пока мы скорбим о тех людях, которые принесли себя в жертву, наш народ непобедим», — отметил Николаев.