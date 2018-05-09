Астраханские полицейские приняли участие в конном походе, посвященном 73-й годовщине Великой Победы

На территории Черноярского района прошел VI районный казачий конный поход, посвященный 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

Участие в казачьем конном походе приняли жители и гости района. В каждом населенном пункте знаменная группа из числа сотрудников ОМВД России по Черноярскому району возлагала венки, сотрудники полиции осуществляли охрану общественного порядка и общественной безопасности на территории муниципальных образований, во время праздничного шествия.

Большое количество детей пришли почтить память своих дедов и прадедов. В каждом поселении прошли праздничные мероприятия, выступления творческих коллективов района, торжественные митинги, возложение венков, цветов к памятникам погибших воинов, акции «Бессмертный полк».

Во время похода желающие отведали солдатскую кашу из полевой кухни, сфотографировались со знаменной группой из числа сотрудников ОМВД России по Черноярскому району и казаками Черноярской станицы.