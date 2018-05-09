Ещё
Астраханские полицейские приняли участие в конном походе, посвященном 73-й годовщине Великой Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США ввели новые санкции против России
США ввели новые санкции против России

Астраханские полицейские приняли участие в конном походе, посвященном 73-й годовщине Великой Победы 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 3 часа назад
Фото: Главный региональный
На территории Черноярского района прошел VI районный казачий конный поход, посвященный 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
Участие в казачьем конном походе приняли жители и гости района. В каждом населенном пункте знаменная группа из числа сотрудников ОМВД России по Черноярскому району возлагала венки, сотрудники полиции осуществляли охрану общественного порядка и общественной безопасности на территории муниципальных образований, во время праздничного шествия.
Большое количество детей пришли почтить память своих дедов и прадедов. В каждом поселении прошли праздничные мероприятия, выступления творческих коллективов района, торжественные митинги, возложение венков, цветов к памятникам погибших воинов, акции «Бессмертный полк».
Во время похода желающие отведали солдатскую кашу из полевой кухни, сфотографировались со знаменной группой из числа сотрудников ОМВД России по Черноярскому району и казаками Черноярской станицы.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Волгоградские полицейские принимают участие в торжествах, посвященных Дню Победы В Благовещенске в преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 150 молодых сотрудников полиции приняли Присягу Полицейские Калмыкии отдали дань уважения подвигу павших защитников Отечества
Комментарии  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»33
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану238
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде394
Путин спас ветерана на параде Победы530
Порошенко подписал «капитуляцию Германии»70
Видео
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
«Смерть США!». В Иране ответили на действия Трампа
Ближний Восток В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
08:45
Иран уличил Трампа во лжи по ядерному соглашению
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение