В России отмечают День Победы 

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Во Ржеве после реставрации торжественно открыли мемориал воинам-казахстанцам

ЕС 14 мая может расширить санкции против России

Макрон об отказе от сделки с Ираном: мы откроем ящик Пандоры, может быть война