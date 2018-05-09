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В России отмечают День Победы
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В России отмечают День Победы 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
9 мая Россия отмечает 73-ю годовщину Победы. Военные парады в восточных регионах нашей страны начнутся уже в 2 часа ночи по московскому времени, в них примут участие десятки тысяч военнослужащих и сотни единиц техники — современной и исторической.
Телеканал «Россия 24» будет вести трансляции парадов из Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Уссурийска и других городах, в 10:00 начнется прямая трансляция Парада Победы на Красной площади. Также телеканал покажет шествия «Бессмертного полка», которые состоятся по всей стране и за рубежом. Трансляция московской акции начнется в 15:00, организаторы ожидают около миллиона участников.
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