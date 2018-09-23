Посольство РФ подтвердило факт задержания россиянина в Норвегии

Посольство РФ Норвегии 23 сентября подтвердило факт задержания норвежской стороной российского гражданина.

"Посольство Российской Федерации подтверждает факт задержания 21 сентября 2018 года в аэропорту города Осло российского гражданина после его участия в международном семинаре в норвежском парламенте. Считаем, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом. Обеспечиваем консульское содействие и защиту прав и интересов нашего гражданина", — сказано в заявлении российской дипмиссии на ее странице в Facebook.

Гражданин РФ, имя которого не раскрывается, был задержан 21 сентября в аэропорту Осло, его подозревают «в незаконной информационной деятельности».

Известно, что россиянин приехал в норвежскую столицу, чтобы принять участие в семинаре, проходившем в парламенте страны.