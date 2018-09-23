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Посольство РФ подтвердило факт задержания россиянина в Норвегии
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Посольство РФ подтвердило факт задержания россиянина в Норвегии 

Российская Газета + ещё 68 15 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Посольство РФ в Норвегии 23 сентября подтвердило факт задержания норвежской стороной российского гражданина.
"Посольство Российской Федерации подтверждает факт задержания 21 сентября 2018 года в аэропорту города Осло российского гражданина после его участия в международном семинаре в норвежском парламенте. Считаем, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом. Обеспечиваем консульское содействие и защиту прав и интересов нашего гражданина", — сказано в заявлении российской дипмиссии на ее странице в Facebook.
Гражданин РФ, имя которого не раскрывается, был задержан 21 сентября в аэропорту Осло, его подозревают «в незаконной информационной деятельности».
Известно, что россиянин приехал в норвежскую столицу, чтобы принять участие в семинаре, проходившем в парламенте страны.
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